В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В аэропорту Харькова пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Задержание произошло в ходе контрольной проверки.
"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол", - говорится в сообщении.
Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.
Задержанного передали полиции. Информация о нем направлена в Украинское бюро Интерпола в Киеве.
Напомним, в начале июня в Полтавской области контрразведка СБУ задержала россиянина, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол. Гражданин РФ подозревается в совершении тяжких преступлений.