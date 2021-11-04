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Розшукують за посадові злочини: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Китаю

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 13:56
Розшукують за посадові злочини: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Китаю Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Китаю, якого розшукує Інтерпол (Facebook)
Автор: РБК-Україна

У середу, 3 листопада, в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Китаю. Чоловік перебуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби.

Чоловіка з Китаю затримали українські прикордонники, коли він намагався пройти прикордонний контроль. Однак його ім'я було внесено до бази даних Інтерполу. Його звинувачують у корупції та посадових злочинах.

Відомо, що чоловік прилетів до України з Туреччини рейсом "Стамбул-Київ".

Злочинця передали поліції. Також про нього поінформували українське бюро Інтерполу.

Розшукують за посадові злочини: в аеропорту &quot;Бориспіль&quot; затримали громадянина КитаюФото: прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали пасажира рейсу "Стамбул-Київ" (прес-центр Державної прикордонної служби)

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Естонії, якого розшукував Інтерпол.

Також в аеропорту Харкова затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.

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