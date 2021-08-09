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Разворовывали бюджет Одессы: СБУ разоблачила более 50 фиктивных предприятий

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Одесса , Понедельник 09 августа 2021 16:06
Разворовывали бюджет Одессы: СБУ разоблачила более 50 фиктивных предприятий Фото: СБУ разоблачила более 50 фиктивных предприятий в Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения бюджетных средств Одессы. Только за прошлый год страна потеряла более 600 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, в течение 10 лет, организаторы схемы "обслуживали" десятки предприятий сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Только за 2020 год Украина потеряла около 600 млн гривен.

"Как выявило следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации", - отмечает пресс-служба.

Чтобы присвоить бюджетные средства, злоумышленники использовали поэтапную схему:

  • оформляли финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями;
  • переводила средства на их счета и снимали наличные;

В результате 24 санкционированных обысков в офисных помещениях фиктивных центров, представители СБУ изъяли:

  • более 2 млн гривен наличных;
  • 123 печати подконтрольных предприятий вместе с документами;
  • оргтехники и электронные ключи;
  • черновые записи организаторов и бухгалтерскую документацию.

Согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины организаторам схемы грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Фото: СБУ разоблачила более 50 фиктивных предприятий в Одессе (ssu.gov.ua)

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