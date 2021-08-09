Розкрадали бюджет Одеси: СБУ викрила більше 50 фіктивних підприємств

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів Одеси. Лише за минулий рік країна втратила більше ніж 600 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Згідно з даними слідства, протягом 10 років, організатори схеми "обслуговували" десятки підприємств сектору економіки, низку державних й комунальних компаній. Лише за 2020 рік, Україна втратила близько 600 млн гривень.

"Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації", - відзначає пресслужба.

Аби привласнити бюджетні кошти, зловмисники використовували поетапну схему:

оформляли фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами;

переказували кошти на їхні рахунки та знімали готівку;

Внаслідок 24 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях фіктивних центрів, представники СБУ вилучили:

більше ніж 2 млн гривень готівки;

123 печатки підконтрольних підприємств разом з документами;

оргтехніки й електронні ключі;

чорнові записи організаторів й бухгалтерську документацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України організаторам схеми загрожує позбавлення волі строком до 12 років.