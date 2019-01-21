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Разведывательный самолет ВВС США начал патрулирование оккупированного Крыма

Новости » Политика    21.01.2019 - 14:54
Разведывательный самолет ВВС США начал патрулирование оккупированного Крыма
Фото: самолет ВВС США (wikimedia org)

Американский самолет базируется на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции

Разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США совершает полет вдоль побережья оккупированного Крыма и вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Український мілітарний портал".

В издании отмечают, что американский самолет базируется на авиабазе Суда-Бей на острове Крит в Греции.

Разведывательный самолет ВВС США начал патрулирование оккупированного КрымаФото: маршрут полета Boeing RC-135V 21 января 2019 года (PlaneRadar)

Напомним, 11 января разведывательный самолет ВВС США уже патрулировал оккупированный Крым. Указанный самолет регулярно осуществляет полеты в акватории Черного моря. Указанные самолеты используются для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

До этого, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Позднее американский самолет продолжил свое патрулирование.

Напомним, государственный департамент США призывал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. "Россия действовала безрассудно в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить опасное, безответственное и агрессивное поведение", - говорилось в сообщении.

 

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