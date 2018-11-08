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Госдеп США призвал РФ прекратить агрессивное поведение над Черным морем

Новости » Политика    08.11.2018 - 17:20
Фото: истребитель Су-27 (wikipedia.org)
Фото: истребитель Су-27 (wikipedia.org)

Ранее ВМС США обвинили истребитель РФ в опасном маневрировании над Черным морем

Государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - написала она в Twitter.

Напомним, 5 ноября стало известно, что Российский многоцелевой истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика Lockheed EP-3 над Черным морем. В частности, американский самолет следовал всем международным правилам и не делал провокационных маневров.

На опубликованном ВМС США коротком видео видно, как к EP-3 быстро приближается истребитель. Он быстро обогнал американский самолет, после чего начал смещаться в сторону.

В американской армии пояснили, что инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причём во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.

 

 

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