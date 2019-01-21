Розвідувальний літак ВПС США почав патрулювання окупованого Криму

Фото: літак ВПС США (wikimedia org)

Американський літак базується на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції

Розвідувальний літак Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснює політ вздовж узбережжя окупованого Криму та поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

У виданні зазначають, що американський літак базується на авіабазі Суда Бей на острові Крит у Греції.

Фото: маршрут польоту Boeing RC-135V 21 січня 2019 року (PlaneRadar)

Нагадаємо, 11 січня розвідувальний літак ВПС США вже патрулював окупований Крим. Вказаний літак регулярно здійснює польоти в акваторії Чорного моря. Вказані літаки використовуються для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

До цього, 21 січня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим. Пізніше американський літак продовжив своє патрулювання.

Нагадаємо, державний департамент США закликав Росію припинити агресивну поведінку над Чорним морем. "Росія нерозважливо діяла в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Ми звертаємося до Росії припинити небезпечне, безвідповідальне і агресивне поведінка", - говорилося в повідомленні.