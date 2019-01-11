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Самолет разведки США патрулирует Черное море

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 13:08
Самолет разведки США патрулирует Черное море
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Самолет совершает полет вдоль побережья России в Черном море и вблизи оккупированного Крыма

Самолет разведки США сегодня, 11 января 2019 года, патрулирует Черное море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Как отмечается, около восьми часов утра с авиабазы Суда-бей на острове Крит вылетел самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V, через час он начал полет в акватории Черного моря.

"Проведя дозаправку в воздухе в 10:30 начал полет вдоль побережья России в Черном море и вблизи оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанный самолет регулярно осуществляет полеты в акватории Черного моря, последний состоялся 27 декабря 2018 года. Указанные самолеты используются для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Самолет разведки США патрулирует Черное море

Фото: mil.in.ua

Напомним, ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США совершал полет в акваторию Черного моря и 26 ноября 2018 года.

Также сообщалось, что в сентябре 2018 года командование воздушно-космической обороны Северной Америки выявило четыре самолета-разведчика РФ возле американского штата Аляска.

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