Разведка все видит. Резников рассказал о войсках РФ на украинской границе

"Относительно ситуации вокруг украинских границ. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Идет перемещение сил и средств", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, Минобороны наблюдает за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч человек, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество составляет около 149 тысяч.

"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и на Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - предположил Резников.

Министр также заявил, в Минобороны ожидают, что в Черное море зайдут еще три корабля.

"В-третьих, одновременно с учениями армии, в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022". Этот компонент так же находится в поле нашего внимания. Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами", - отметил Резников.