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Разведка все видит. Резников рассказал о войсках РФ на украинской границе

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 11:07
Разведка все видит. Резников рассказал о войсках РФ на украинской границе Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me.OP_UA)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны прокомментировало заявления РФ по отводу войск от украинских границ. Там не подтвердили эту информацию, утверждая, что идет не отвод, а перемещение сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова во время выступления в Раде.

"Относительно ситуации вокруг украинских границ. Во-первых, мы не подтверждаем заявления российской стороны об отводе войск. Идет перемещение сил и средств", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, Минобороны наблюдает за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тысяч человек, а вместе с морской и авиационной компонентой их количество составляет около 149 тысяч.

"Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и на Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч человек", - предположил Резников.

Министр также заявил, в Минобороны ожидают, что в Черное море зайдут еще три корабля.

"В-третьих, одновременно с учениями армии, в России продолжаются учения Росгвардии "Заслон-2022". Этот компонент так же находится в поле нашего внимания. Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами", - отметил Резников.

Напомним, сегодня в Минобороны России заявили о возвращении эшелона с танками Западного военного округа, граничащего с северными областями Украины, отметив, что якобы отводят технику на тысячу километров.

Отметим, о начале возвращения войск с "учений" в места постоянной дислокации от украинских границ Россия еще начала заявлять с 15 февраля.

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