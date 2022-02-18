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Розвідка все бачить. Рєзніков розповів про війська РФ на українському кордоні

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 11:07
Розвідка все бачить. Рєзніков розповів про війська РФ на українському кордоні Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me.OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони прокоментувало заяви РФ щодо відведення військ від українських кордонів. Там не підтвердили цю інформацію, стверджуючи, що йде не відведення, а переміщення сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова під час виступу в Раді.

"Стосовно ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Йде переміщення сил та засобів", - сказав він.

По-друге, за його словами, Міноборони спостерігає за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч осіб, а разом з морською та авіаційною компонентою їхня кількість складає близько 149 тисяч.

"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та на Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - припустив Резніков

Міністр також заявив, в Міноборони очікують, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі.

"По-третє, одночасно з навчаннями армії, у Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022". Цей компонент так само перебуває у полі нашої уваги. Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони Росії заявили про повернення ешелону з танками Західного військового округу, який межує з північними областями України, зазначивши, що нібито відводять техніку на тисячу кілометрів.

Зазначимо, про початок повернення військ із "навчань" в місця постійної дислокації від українських кордонів Росія ще почала заявляти з 15 лютого.

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