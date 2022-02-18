Розвідка все бачить. Рєзніков розповів про війська РФ на українському кордоні

Міністерство оборони прокоментувало заяви РФ щодо відведення військ від українських кордонів. Там не підтвердили цю інформацію, стверджуючи, що йде не відведення, а переміщення сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова під час виступу в Раді.

"Стосовно ситуації навколо українських кордонів. По-перше, ми не підтверджуємо заяви російської сторони про відведення військ. Цього не відбувається. Йде переміщення сил та засобів", - сказав він.

По-друге, за його словами, Міноборони спостерігає за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тисяч осіб, а разом з морською та авіаційною компонентою їхня кількість складає близько 149 тисяч.

"Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах та на Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ вже стягнута. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", - припустив Резніков

Міністр також заявив, в Міноборони очікують, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі.

"По-третє, одночасно з навчаннями армії, у Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022". Цей компонент так само перебуває у полі нашої уваги. Наша розвідка бачить усі рухи, які можуть становити потенційну загрозу для України. Кожен літак, вертоліт чи танковий підрозділ. Ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами", - зазначив Резніков.

