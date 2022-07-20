ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 16:02
Разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном Фото: разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка установила маршрут российских судов, которое транспортируют похищенное зерно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Согласно данным разведки, сухогрузные суда России "Матроска Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенными 54 тоннами украинского зерна планировали зайти в порт Бейрут Ливана 13 июля. Однако, ливанские власти запретили разгрузку.

После этого суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. После разгрузки в Сирии Россия планирует доставить на грузовиках зерно в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

"Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. Первым делом планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается неспособность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", - пишет пресс-служба.

Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Через некоторое время глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по восстановлению экспорта украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен