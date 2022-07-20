Разведка установила маршрут российских судов с похищенным в Украине зерном

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Согласно данным разведки, сухогрузные суда России "Матроска Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенными 54 тоннами украинского зерна планировали зайти в порт Бейрут Ливана 13 июля. Однако, ливанские власти запретили разгрузку.

После этого суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус. После разгрузки в Сирии Россия планирует доставить на грузовиках зерно в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

"Также оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе. Первым делом планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается неспособность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта", - пишет пресс-служба.