Розвідка встановила маршрут російських суден з викраденим в Україні зерном

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Згідно з даними розвідки, суховантажні судна Росії "Матроска Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденими 54 тоннами українського зерна планували зайти до порту Бейрут Лівану 13 липня. Однак, ліванська влада заборонила розвантаження.

Після цього судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус. Після розвантаження в Сирії Росія планує доставити вантажівками зерно до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

"Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - пише пресслужба.