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Розвідка встановила маршрут російських суден з викраденим в Україні зерном

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Середа 20 липня 2022 16:02
Розвідка встановила маршрут російських суден з викраденим в Україні зерном Фото: розвідка встановила маршрут російських суден з викраденим в Україні зерном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідка України встановила маршрут російських суден, яке транспортують викрадене зерно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Згідно з даними розвідки, суховантажні судна Росії "Матроска Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденими 54 тоннами українського зерна планували зайти до порту Бейрут Лівану 13 липня. Однак, ліванська влада заборонила розвантаження.

Після цього судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус. Після розвантаження в Сирії Росія планує доставити вантажівками зерно до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

"Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - пише пресслужба.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України. Через деякий час глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

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