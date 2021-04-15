Разведка США: Россия задействует инструменты для подрыва американского влияния в мире

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс считает, что Россия задействует широкий набор инструментов для подрыва американского влияния в мире и, в частности, западными союзниками Вашингтона. Глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф приветствовал введение новых санкций против РФ .

Об этом речь шла на спецслушаниях в Конгрессе США , трансляция которого велась на сайте Палаты представителей.

"Что касается России, то мы полагаем, что Москва продолжит использовать обширный набор тактических приемов для подрыва влияния США с западными союзниками", - заявила Хейнс.

Перед началом слушаний глава комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф прокомментировал введенные против России новые санкции. Он в частности заявил, что жесткие меры, предпринятые президентом США Джо Байденом, показывают, что Вашингтон больше не будет закрывать глаза на "злонамеренную деятельность РФ".

"Мы будем рассказывать о возможностях и тактике России в киберпространстве, называя российское разведывательное управление ответственным за хакерские атаки", - добавил он.

Шифф подчеркнул, что агрессивное вмешательство России в американские выборы, попытка убийства российского оппозиционера Алексея Навального, незаконная оккупация украинского Крыма и недавние кибератаки "выявили противника, который привык действовать безнаказанно".

"Эти санкции сигнализируют о возвращении решительного ответа США на деструктивные и дестабилизирующие действия (президента РФ Владимира – ред.) Путина и о готовности администрации противостоять российскому автократу", - уточнил парламентарий, добавив, что одних санкций будет недостаточно для сдерживания плохого поведения России.