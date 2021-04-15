Розвідка США: Росія задіє інструменти для підриву американського впливу в світі

Директор національної розвідки США Евріл Хейнс вважає, що Росія задіє широкий набір інструментів для підриву американського впливу в світі і, зокрема, західними союзниками Вашингтона. Глава комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф привітав введення нових санкцій проти РФ .

Про це йшлося на спецслушаніях в Конгресі США , трансляція якого велася на сайті Палати представників.

"Що стосується Росії, то ми вважаємо, що Москва продовжить використовувати великий набір тактичних прийомів для підриву впливу США з західними союзниками", - заявила Хейнс.

Перед початком слухань глава комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф прокоментував введені проти Росії нові санкції. Він, зокрема, заявив, що жорсткі заходи, вжиті президентом США Джо Байденом, показують, що Вашингтон більше не буде закривати очі на "зловмисну ​​діяльність РФ".

"Ми будемо розповідати про можливості і тактиці Росії в кіберпросторі, називаючи російське розвідувальне управління відповідальним за хакерські атаки", - додав він.

Шифф підкреслив, що агресивне втручання Росії в американські вибори, спроба вбивства російського опозиціонера Олексія Навального, незаконна окупація українського Криму і недавні кібератаки "виявили противника, який звик діяти безкарно".

"Ці санкції сигналізують про повернення рішучої відповіді США на деструктивні і дестабілізуючі дії (президента РФ Володимира - ред.) Путіна і про готовність адміністрації протистояти російському автократові", - уточнив парламентарій, додавши, що одних санкцій буде недостатньо для стримування поганої поведінки Росії.