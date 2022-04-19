У оккупантов четыре задачи: Арестович рассказал о наступлении новой фазы войны
Российские войска начали новое наступление в Украине, и оккупанты поставили перед собой несколько задач на востоке и юге нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.
"У них четыре задачи. Это Рубежное, Попасное, Северодонецк", - рассказал он.
Советник руководителя ОПУ прокомментировал ситуацию в Кременной, о взятии которой объявили захватчики. Он пояснил, что на самом деле это не так, и в городе идут уличные бои.
"В Кременной задача отрезать Рубежное, Попасное Северодонецк от большой земли", - отметил Арестович.
Второе - направление от Изюма в сторону Мариуполя, Славянска, Барвинково, продолжил он. По словам эксперта, вражеские силы тут составляют 25 тысяч рашистов.
Также идет наступление с фронта в районе Авдеевки.
"На Херсонском и Харьковском направлениях, наоборот, наши пошли вперед. Это движение на тактическом уровне, нет наступления, оперативного размаха. Потому что в армии РФ традиционно слабая разведка", - говорит Арестович.
Также он добавил, что в настоящее время идет "очень серьезная артподготовка" оккупантов в районе Николаева.
Ранее сообщалось, что вечером 18 апреля в Николаеве прогремело несколько взрывов. В мэрии заявили, что ситуация выясняется.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о начале битвы за Донбасс и заверил, что украинские защитники не отдадут своей земли.
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