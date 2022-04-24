Российское наступление на Донбассе продлится две-три недели, - Арестович

Российское наступление на Донбассе может продлиться в течение двух-трех недель с момента его начала. Потому что у противника скоро закончатся резервы.

По его словам, скорее всего, полностью западный пакет военной помощи на фронте окажется позднее, чем закончится наступление на Донбассе.

"Потому что его доставка и освоение требуют определенного времени, а битва - это максимум две-три недели от ее начала. Конечно, первая часть пакета успеет приехать и сыграть свою роль. Но через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", - отметил Арестович.

Он объяснил свой прогноз темпами войны, количеством затраченных боеприпасов и потерь.

"Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время", - добавил Арестович.