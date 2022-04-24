Российское наступление на Донбассе продлится две-три недели, - Арестович
Российское наступление на Донбассе может продлиться в течение двух-трех недель с момента его начала. Потому что у противника скоро закончатся резервы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза".
По его словам, скорее всего, полностью западный пакет военной помощи на фронте окажется позднее, чем закончится наступление на Донбассе.
"Потому что его доставка и освоение требуют определенного времени, а битва - это максимум две-три недели от ее начала. Конечно, первая часть пакета успеет приехать и сыграть свою роль. Но через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", - отметил Арестович.
Он объяснил свой прогноз темпами войны, количеством затраченных боеприпасов и потерь.
"Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время", - добавил Арестович.
Напомним, ранее Арестович говорил, что Россия хочет свернуть военную кампанию в Украине после захвата Донецкой и Луганской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.