Разведка РФ начала понимать, что им не захватить власть на оккупированных территориях Украины

Вражеская разведка начала понимать, что им не удастся захватить власть на временно оккупированных территориях Украины. Поскольку украинцы оказывают сильное сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ .

"Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в сообщении.

Напомним, жители оккупированных российскими войсками населенных пунктов Луганской области недавно устраивали проукраинские митинги. Они выступали против российской оккупации.

Также сообщалось, что в поселке Чаплынка, который находится на границе с оккупированным Крымом, люди вышли на мирный протест.

Отметим, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.