Чаплинка - это Украина! На мирный протест в поселке вышли более трех тысяч человек
В поселке Чаплинка, который находится на границе с оккупированным Крымом, люди вышли на мирный протест. Оккупанты открыли огонь по митингу, два человека ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы и местные паблики.
Жители Чаплинки вышли на проукраинский митинг и твердо заявили оккупантом, что поселок – это Украина.
Они сообщили, что их не нужно "освобождать". По данным местных жителей, в протесте участвовало около трех тысяч человек.
На асканийском перекрестке люди с голыми руками и без оружия остановили колонну российской техники. Оккупанты в ответ открыли огонь и два человека получили ранения.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители России вышли на антивоенные митинги и их массово начали задерживать.
А также мы сообщали о том, что в Новой Каховке мирные жители вышли на митинг против оккупации российскими войсками.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.