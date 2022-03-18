В захваченных населенных пунктах Луганской области проходили проукраинские митинги, - Гайдай

"На подконтрольной территории Украины люди знают, откуда их расстреливают. В отношении тех территорий, которые были недавно захвачены - о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельск, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов", - отметил Гайдай.

Он добавил, что митинги прекратились, когда оккупанты начали обстреливать мирное население и по ночам вывозить их в неизвестном направлении.