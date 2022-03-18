В захваченных населенных пунктах Луганской области проходили проукраинские митинги, - Гайдай
Жители недавно захваченных российскими войсками населенных пунктов Луганской области устраивали проукраинские митинги. Они выступали против российской оккупации.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"На подконтрольной территории Украины люди знают, откуда их расстреливают. В отношении тех территорий, которые были недавно захвачены - о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельск, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов", - отметил Гайдай.
Он добавил, что митинги прекратились, когда оккупанты начали обстреливать мирное население и по ночам вывозить их в неизвестном направлении.
Напомним, что Сергей Гайдай опроверг сообщения о потере контроля над Луганской областью.
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