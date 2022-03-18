ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В захваченных населенных пунктах Луганской области проходили проукраинские митинги, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Пятница 18 марта 2022 16:32
В захваченных населенных пунктах Луганской области проходили проукраинские митинги, - Гайдай Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Жители недавно захваченных российскими войсками населенных пунктов Луганской области устраивали проукраинские митинги. Они выступали против российской оккупации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На подконтрольной территории Украины люди знают, откуда их расстреливают. В отношении тех территорий, которые были недавно захвачены - о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельск, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов", - отметил Гайдай.

Он добавил, что митинги прекратились, когда оккупанты начали обстреливать мирное население и по ночам вывозить их в неизвестном направлении.

Напомним, что Сергей Гайдай опроверг сообщения о потере контроля над Луганской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта