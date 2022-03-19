Розвідка РФ почала розуміти, що їм не захопити владу на окупованих територіях України
Ворожа розвідка почала розуміти, що їм не вдасться захопити владу на тимчасово окупованих територіях України. Оскільки українці чинять сильний супротив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
"Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, жителі окупованих російськими військами населених пунктів Луганської області нещодавно влаштовували проукраїнські мітинги. Вони виступали проти російської окупації.
Також повідомлялося, що у селищі Чаплинка, яке знаходиться на кордоні з окупованим Кримом, люди вийшли на мирний протест.
Зазначимо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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