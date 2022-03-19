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Розвідка РФ почала розуміти, що їм не захопити владу на окупованих територіях України

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Київ, Субота 19 березня 2022 21:50
Розвідка РФ почала розуміти, що їм не захопити владу на окупованих територіях України Фото: розвідка РФ почала розуміти, що їм не захопити владу на окупованих територіях України (t me u_now)
Автор: Марія Кучерявець

Ворожа розвідка почала розуміти, що їм не вдасться захопити владу на тимчасово окупованих територіях України. Оскільки українці чинять сильний супротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

"Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жителі окупованих російськими військами населених пунктів Луганської області нещодавно влаштовували проукраїнські мітинги. Вони виступали проти російської окупації.

Також повідомлялося, що у селищі Чаплинка, яке знаходиться на кордоні з окупованим Кримом, люди вийшли на мирний протест.

Зазначимо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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