Разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ против Украины

По его словам, это касается демонстрации силы - это первый вариант. Второй вариант - это получение военным путем Днепровской воды. И третий вариант - это касается обострения в районе ООС и проведение локальных военных действий в направлении позиций.

"Такие сценарии рассматриваются. По всем у нас наработаны планы реагирования и уже выполнены первоочередные мероприятия, которые сдерживают от дальнейшей эскалации", - заявил Наев.

Напомним, в конце февраля эстонская разведка предупреждала, что существует угроза нападения России на Украину с территории Беларуси. Москва пытается превратить Беларусь фактически на еще один военный округ.

Кроме того, в Минобороны предупредил об угрозе нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма. Министр Таран рассказал в Европарламенте, что Россия перебросила в Крым 42 тысячи военнослужащих.

Сегодня в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты в студии обсуждают возможность нового нападения России на Украину, а также то, кто должен нести ответственность за преодоление пандемии коронавируса: президент, правительство или местные власти. Среди спикеров - Максим Степанов, Леонид Кравчук, Сергей Притула и другие.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 16 апреля

Заметим, что в речах Путина и Козака постоянно звучит название боснийского города Сребреница, где 26 лет назад солдаты армии Республики Сербской, которую поддерживала Россия, убили более семи тысяч мусульман. "Донбасская Сребреница" может стать поводом для российского военного вмешательства. Стоит ожидать провокаций.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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