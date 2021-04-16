Две войны. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Наев, командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант;
Юрий Галушкин, заместитель Главного инспектора Министерства обороны Украины, бригадный генерал, заместитель командующего Десантно-штурмовых войск (2014-2019);
Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;
Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Кира Рудык, глава партии «Голос»;
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга Народа», глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Ирина Верещук, народный депутат, «Слуга Народа», член Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Владимир Гройсман, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана», премьер-министр Украины (2016-2019);
Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный корпус», первый командир полка «Азов»;
Игорь Смешко, глава партии «Сила и Честь», глава СБУ (2003-2005);
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ», внештатный советник министра обороны Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.
Они говорят, а решает народ.