Разведка рассказала, что знает трех командиров кадыровцев в Украине: одного уже убили

Сообщается, что, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. Также в качестве "входного билета" они предлагают различную информацию.

"На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации", - говорится в сообщении.

В документе указано, что 24.02 через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской республики):

Батальонов Север (командир Магомед Тушаев – погиб)

Батальон Юг – (командир Хусейн Межидов)

ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев)

Общая численность – более 1200 человек

Что известно о главарях

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 -26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике Ахмат з дислокацией в г. Грозный.

Использует номер 79299158888 и числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2.

Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы. Также опознан по видеосвязи.

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