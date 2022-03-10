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Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 10 марта 2022 17:39
Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ Фото: оккупанты могут подорвать склады аммиака в Харьковской области mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области. А после обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Государство-террорист продуцирует фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, врагом прорабатываются варианты совершения и других провокаций.

"Но, неуважаеммые оккупанты, что бы вы не искали, вам никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники. Вы по-настоящему больны, если совершаете такие преступления. А значит - будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины!",- отметили в СБУ.

Напомним, ранее оккупанты обнародовали фейковую информацию о якобы "минировании украинскими военными складов с аммиаком" в Северодонецке Луганской области.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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