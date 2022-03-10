Розвідка розповіла, що знає трьох командирів кадирівців в Україні: одного вже вбили

Повідомляється, що, розуміючи невідворотність покарання за військові злочини на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України. Також в якості "вхідного квитка" вони пропонують різну інформацію.

"Днями був отриманий комплект матеріалів на командирів зведених загонів від Чеченської Республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України. Зі зрозумілих причин надаємо частину інформації за вказаними командирами, адаптовану з питань неможливості визначення джерела витоку інформації", - йдеться в повідомленні.

У документі зазначено, що 24.02 через зону ЧАЕС на територію України прибув зведений загін з числа Росгвардії РФ (зі складу військ Національної гвардії Чеченської Республіки):

Батальйонів північ (командир Магомед Тушаєв - загинув)

Батальйон Південь - (командир Хусейн Межидов)

ОМОН "Ахмат-Грозний" (Анзор Бісаєв)

Загальна чисельність - понад 1200 осіб

Що відомо про ватажків

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 - 26.02.202226.02.2022). Генерал-майор Тушаєв був офіцером ОМОН і командиром 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні. Знищений 26 лютого 2022 року в районі Гостомеля підрозділами ЗС України.

Анзор Бисаев - командир мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ Національної гвардії Росії по Чеченській Республіці Ахмат з дислокацією в м. Грозний.

Використовує номер 79299158888 і числиться в базі як Анзор Б, Анзор борець, Амон2.

Використовує номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Знаходиться в м. Бородянка або С. Бабинці (упізнаний по відеозапису).

Хусейн Межидов - командир 249-го окремого спеціального моторизованого ордена Жукова батальйону"Південь". Використовує номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Знаходиться в с. Бабинці. Також впізнаний по відеозапису.

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