Разведка показала уничтожение вражеской системы РЭБ на видео

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.
Отмечается, что уничтожением станции занималось спецподразделение ГУР Минобороны Украины.
"Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести фатальные удары по месту дислокации данной станции", - говорится в сообщении военнослужащих.
ГУР обнародовало видео уничтожения вражеской станции РЭБ.
Напомним, недавно украинские военные сбили из стрелкового оружия вражеские дрон-камикадзе и разведывательный БПЛА, которые стоят несколько миллионов рублей.
Кроме того, ВСУ "приземлили" два российских беспилотника "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.
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