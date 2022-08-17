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Розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ на відео

Ілюстративне фото: розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ на відео (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою безпілотника знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

Зазначається, що знищенням станції займався спецпідрозділ ГУР Міноборони України.

"Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - йдеться у повідомленні військовослужбовців.

ГУР оприлюднило відео знищення ворожої станції РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно українські військові збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.

Окрім того, ЗСУ "приземлили" два російські безпілотники "Орлан-10" і авіаційну ракету у Запорізькій області.

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