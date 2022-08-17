Розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ на відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram .

"Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - йдеться у повідомленні військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно українські військові збили зі стрілецької зброї ворожі дрон-камікадзе та розвідувальний БПЛА, які коштують кілька мільйонів рублів.

Окрім того, ЗСУ "приземлили" два російські безпілотники "Орлан-10" і авіаційну ракету у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.