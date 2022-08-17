ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 10:46
ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей Фото: ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА россиян на миллионы рублей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы из стрелкового оружия российские дрон-камикадзе и разведывательный БПЛА. Которые стоят несколько миллионов рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода.

"Украинское небо будет чистым! Воины одного из подразделений 28 ОМБР недавно сбили сразу 2 вражеских беспилотника: дрон-камикадзе "Ланцет-3" и разведывательный БПЛА "Элерон-3". При этом, как поделились сами защитники, для этого им понадобилось лишь личное стрелковое оружие! То есть несколько выстрелов наших рыцарей обошлись РФ в несколько миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ из стрелкового оружия сбили два дроны россиян на миллионы рублей (facebook.com/28brigade)

Напомним, что украинские военные недавно "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

Добавим, по свежим данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине уже 792 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам