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Разведчики морского спецназа провели учения на военном корабле США в Одессе

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Среда 12 мая 2021 15:37
Разведчики морского спецназа провели учения на военном корабле США в Одессе Фото: в Одессе в учениях на американском корабле принял участие морской спецназ (фото facebook.com/NavalSOFCenter)
Автор: РБК-Украина

В Одессе на корабле береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL-753) прошли обучение украинских военнослужащих. В них приняли участие разведчики морского спецназа.

Об этом сообщил 73 морской центр спецназначения им. кошевого атамана Антина Головатого.

Так, тренировки провели операторы-разведчики морского центра спецназначения.

"Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка корабля", - говорится в сообщении.

Фото: учения на корабле (facebook.com/NavalSOFCenter)

Напомним, американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton сегодня утром 10 мая зашел в Одессу. Корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала.

Hamilton вошел в Черное море вечером 27 апреля. Черноморский флот Российской Федерации заявил, что начал следить за действиями корабля.

РБК-Украина писало, что в течение двух дней-8 и 9 мая-флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ.

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