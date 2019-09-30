Разведчик практически ничего не знал о разговоре с Зеленским, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп отметил, что не было никакого давления на Владимира Зеленского с его стороны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский разведчик практически ничего не знал о звонке между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, жалоба от поддельных заявителей не проходит. В основном речь идет о звонке к президенту Украины, который во имя прозрачности, он немедленно передал Конгрессу и общественности.

The Fake Whistleblower complaint is not holding up. It is mostly about the call to the Ukrainian President which, in the name of transparency, I immediately released to Congress & the public. The Whistleblower knew almost nothing, its 2ND HAND description of the call is a fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Также Трамп отметил, что член палаты представителей Адам Шифф незаконно сделал фальшивое заявление, сделав вид, что это самая важная часть его звонка президенту Украины.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Кроме того, американский лидер еще раз отметил, что не было никакого давления на Владимира Зеленского с его стороны.

Again, the President of Ukraine said there was NO (ZERO) PRESSURE PUT ON HIM BY ME. Case closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Ранее РБК-Украина сообщало, что процедура импичмента Трампа была запущена после его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого глава США попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года.

Напомним, 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.