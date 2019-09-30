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Розвідник практично нічого не знав про розмову із Зеленським, - Трамп

Новини » Політика    30.09.2019 - 15:58
Розвідник практично нічого не знав про розмову із Зеленським, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп зазначив, що не було ніякого тиску на Володимира Зеленського з його боку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський розвідник практично нічого не знав про виклик між американським лідером і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За його словами, скарга від підроблених заявників не проходить. В основному мова йде про виклик до президента України, який в ім'я прозорості, він негайно передав Конгресові і громадськості.

Також Трамп зазначив, що член палати представників Адам Шифф незаконно зробив фальшиве заяву, зробивши вид, що це найважливіша частина його дзвінка президентові України.

Крім того, американський лідер ще раз зазначив, що не було ніякого тиску на Володимира Зеленського з його боку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що процедура імпічменту Трампа була запущена після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якого глава США попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

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