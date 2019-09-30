Розвідник практично нічого не знав про розмову із Зеленським, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп зазначив, що не було ніякого тиску на Володимира Зеленського з його боку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський розвідник практично нічого не знав про виклик між американським лідером і президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За його словами, скарга від підроблених заявників не проходить. В основному мова йде про виклик до президента України, який в ім'я прозорості, він негайно передав Конгресові і громадськості.

The Fake Whistleblower complaint is not holding up. It is mostly about the call to the Ukrainian President which, in the name of transparency, I immediately released to Congress & the public. The Whistleblower knew almost nothing, its 2ND HAND description of the call is a fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Також Трамп зазначив, що член палати представників Адам Шифф незаконно зробив фальшиве заяву, зробивши вид, що це найважливіша частина його дзвінка президентові України.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Крім того, американський лідер ще раз зазначив, що не було ніякого тиску на Володимира Зеленського з його боку.

Again, the President of Ukraine there was said NO (ZERO) PRESSURE PUT ON HIM BY ME. Case closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Раніше РБК-Україна повідомляло, що процедура імпічменту Трампа була запущена після його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якого глава США попросив розслідувати діяльність газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.