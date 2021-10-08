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Кто вместо Разумкова. Нардепы продолжают выбирать нового спикера Рады

Автор: Ирина Гамерская

В ходе заседания Верховной рады Украины 8 октября народные депутаты продолжают обсужать кандидатов на должность спикера после отставки Дмитрия Разумкова. Рассматривается три кандидатуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Как известно, на пост главы парламента претендуют Руслан Стефанчук ("Слуга народа"), Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Яна Зинкевич ("Европейская солидарность").

Изначально кандидатов было пять, но Гео Лерос (внефракционный) и Ярослав Железняк ("Голос") сняли свои кандидатуры.

В случае избрания на должность спикера Стефанчука, нардепам также предстоит определиться с кандидатурой на должность первого вице-спикера, которую сейчас занимает Стефанчук. "Слуги народа" уже предложили на эту должность лидера партии Александра Корниенко.

Напомним, вчера нардепы не успели рассмотреть вопрос назначение нового спикера Рады.

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