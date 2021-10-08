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Хто замість Разумкова. Нардепи продовжують обирати нового спікера Ради

Автор: Ирина Гамерская

В ході засідання Верховної ради України 8 жовтня народні депутати продовжують обговорювати кандидатів на посаду спікера після відставки Дмитра Разумкова. Розглядається три кандидатури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Як відомо, на пост глави парламенту претендують Руслан Стефанчук ("Слуга народу"), Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") і Яна Зінкевич ("Європейська солідарність").

Спочатку кандидатів було п'ять, але Гео Лерос (позафракційний) і Ярослав Железняк ("Голос") зняли свої кандидатури.

У разі обрання на посаду спікера Стефанчука, нардепам також належить визначитися з кандидатурою на посаду першого віце-спікера, яку зараз займає Стефанчук. "Слуги народу" вже запропонували на цю посаду лідера партії Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, вчора нардепи не встигли розглянути питання призначення нового спікера Ради.

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