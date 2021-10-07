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Рада закрыла заседание, так и не выбрав нового спикера

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Киев, Четверг 07 октября 2021 15:18
Рада закрыла заседание, так и не выбрав нового спикера Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада Украины закрыла пленарное заседание 7 октября, так и не выбрав нового спикера. Рассмотрение кандидатур продолжится завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Как заявила вице-спикер Елена Кондратюк, завтра продолжатся выступления народных депутатов в обсуждении вопроса назначения нового спикера. Она также объявила о закрытии пленарного заседания, поскольку на 16:00 запланировано внеочередное заседание.

Напомним, ранее на пост спикера выдвинули Руслана Стефанчука ("Слуга народа"), Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), Яну Зинкевич ("Европейская солидарность", Гео Лероса (внефракционный) и Ярослава Железняка ("Голос"), но впоследствии двое последних сняли свои кандидатуры.

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