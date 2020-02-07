Разумков заявил, что для выборов на Донбассе есть все законы

Действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины согласно минских договоренностей. Об этом в эфире Newsone председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться по украинскому законодательству

"Выборы должны состояться по украинским законом. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - отметил Разумков.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявлял, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений. В частности, изменения касаются порядка выполнения пунктов договоренностей.

Как известно, 12 декабря 2019 года Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"