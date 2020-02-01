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У Зеленского надеются договориться о выборах в ОРДЛО на следующей нормандской встрече

Новости » Политика     01.02.2020 - 21:43
У Зеленского надеются договориться о выборах в ОРДЛО на следующей нормандской встрече
Фото: Андрей Ермак (twitter.com/bohdannews)

Ермак надеется, что местные выборы на Донбассе состоятся в октябре

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "KRYM - критическое мышление".

По словам Ермака, он надеется, что на следующую нормандскую встречу Украина привезет новый пакет договоренностей, что позволит провести местные выборы в октябре 2020 года на всей территории страны.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам, прошли по всей территории Украины (включая Донбасс - ред.) в конце октября", - сказал он.

Помощник президента напомнил, что по украинскому законодательству выборы не возможны, если на территориях находятся иностранные вооруженные формирования, и если Киев не контролирует границу, поэтому украинская сторона будет поднимать вопрос, как сделать так, чтобы получить контроль над границей до выборов.

"У меня, как и у всех, много вопросов к минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положения, согласно которым граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявлял, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений. В частности, изменения касаются порядка выполнения пунктов договоренностей.

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