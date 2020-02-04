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Арахамия прокомментировал возможность проведения выборов на Донбассе в октябре

Новости » Политика     04.02.2020 - 23:06
Арахамия прокомментировал возможность проведения выборов на Донбассе в октябре
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выборы В ОРДЛО могут состояться только, если нынешняя ситуация кардинально изменится в лучшую сторону, заявил Арахамия

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия прокомментировал возможность проведения местных выборов в ОРДЛО в октябре этого года. Об этом он сказал на телеканале "Прямой".

По словам Арахамии, четкой позиции по данному вопросу к настоящему времени нет.

"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границе, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявлял, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений. В частности, изменения касаются порядка выполнения пунктов договоренностей.

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.

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Новости Украины ДонбассДавид Арахамия
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