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Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений

Новости » Политика     23.01.2020 - 21:53
Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений
Фото: Алексей Резников (president.gov.ua)

Украинская делегация будет настаивать, как минимум на вопросе контроля над границей

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "НВ".

По словам Резникова, выполнения пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

  • О разоружении незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
  • Установление режима полной тишины;
  • Вывод всех НВФ (незаконно вооруженных формирований - ред) с территории Украины;
  • Установление украинского контроля над восточным рубежом;
  • Проведение выборов.

"Новая позиция Украины является неизменной. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, что как минимум в части (вопроса контроля над границей) Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.

Также он отметил, что невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными и об этом свидетельствует международный опыт.

Резников подчеркнул, что украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части (вопрос контроля над границей - ред) Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированными для обеспечения их реализации. По словам Ермака, минские договоренности являются единственной платформой для урегулирования ситуации на Донбассе, но они нуждаются в определенной модернизации. Он добавил, что речь идет именно о модернизации сделок, а не их изменение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения являются неизменными, а их просмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Путин добавил, что главными условиями решения конфликта на Донбассе особый статус ОРДЛО и прямой диалог с боевиками.

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