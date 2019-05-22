Разумков возглавит политическую силу "Слуга народа"

Фото: Дмитрий Разумков (УНИАН)

Об этом сообщают в Администрации президента Зеленского

Советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавит политическую партию "Слуга народа". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

В частности, по словам замглавы Администрации президента Руслана Рябошапки, кандидатура Разумкова является основной.

"Мне кажется, что Разумков будет, собственно, лидером политической силы", - заявил Рябошапка.

Добавим, что Дмитрий Разумков является политтехнологом и был одним из главных политических консультантов в президентской кампании 2019 года в команде Владимира Зеленского. В 2006-2010 годах был членом "Партии регионов".

Напомним, во вторник, 21 марта, Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых назначениях в свою администрацию. Так, своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Также 21 мая президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

22 мая Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Ранее президент представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

Отметим, 26 декабря 2018 года Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году.