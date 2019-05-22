Разумков очолить політичну силу "Слуга народу"

Фото: Дмитро Разумков (УНІАН)

Про це повідомляють в Адміністрації президента Зеленського

Радник президента України з політичних питань Дмитро Разумков очолить політичну партію "Слуга народу". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із посиланням на Адміністрацію президента.

Зокрема, за словами заступника голови Адміністрації президента Руслана Рябошапки, кандидатура Разумкова є основною.

"Мені здається, що Разумков буде власне лідером політичної сили", - заявив Рябошапка.

Додамо, що Дмитро Разумков є політтехнологом та був одним із головних політичних консультантів у президентській кампанії 2019 року в команді Володимира Зеленського. У 2006-2010 роках був членом "Партії регіонів".

Нагадаємо, у вівторок, 21 березня, Володимир Зеленський підписав низку указів щодо кадрових призначень у свою адміністрацію. Так, своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Також 21 травня президент призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. Шефір працював із Зеленським в одному кабінеті під час президентської кампанії, був присутній при важливих зустрічах з політиками, зокрема, з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Також 22 травня Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів України. Раніше президент представив Геруса як свого радника в питанні енергетики.

Зазначимо, 26 грудня 2018 року Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" йде в політику - на парламентські вибори в 2019 році.