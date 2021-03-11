Разумков: участие ОПЗЖ в госуправлении - малореалистичный сценарий

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.

Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.

При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.

"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.