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Разумков: участь ОПЗЖ в держуправлінні - малореалістичний сценарій

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 10:38
Разумков: участь ОПЗЖ в держуправлінні - малореалістичний сценарій Фото: депутати ОПЗЖ в Раді (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вважає, що, виходячи з даних соціології, участь ОПЗЖ в найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірним.

Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Украина.

Голова ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.

При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу при поточному складі парламенту участь ОПЗЖ в держуправлінні є малоймовірною.

"Виходячи з тієї соціології, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні малореалістичний сценарій", - пояснив він.

Раніше в партії "Опозиційна платформа "За життя" розповіли, чи існують розбіжності всередині політсили. Там заявили, що не з усіх питань відразу є єдине бачення.

Примітно, що частина прихильників політичної партії ОПЗЖ, головою політради якої є Віктор Медведчук, підтримала введення проти нього санкцій. Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович назвав причини.

Зазначимо, Офіс генпрокурора повідомив, що слідче управління СБУ розслідує дві справи щодо Медведчука і Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.

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