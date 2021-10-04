Разумков про свою відставку цього тижня: об'єктивно неможливо

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков спростовує можливість своєї відставки цього тижня. Це неможливо зробити, оскільки треба підготувати звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Об'єктивно ні, тому що навіть якщо сьогодні надійдуть підписні листи, то фізично провести аудит рахунковий за кошторисом і підготувати звіт голови і роздати його за два дні до розгляду питання до кінця тижня на засіданні Верховної ради неможливо. Об'єктивно неможливо. Я не буду затягувати цей процес ... Я тримаю слово", - зазначив Разумков.

Він уточнив, що позачергове засідання Ради в четвер буде присвячене питанням пенсій.

"Це не пов'язано (з відставкою, - ред.). З'явилася інформація про те, що в четвер буде позачергове засідання, пов'язане з відкликанням голови Верховної ради, але ні, це не пов'язані речі", - додав Разумков.

У той же час Олександр Корнієнко зі "Слуги народу" на брифінгу зазначив, що вже сьогодні підписні листи будуть направлені Разумкову, а завтра зможуть обговорити процедуру.

"І коли буде проходити це засідання. Воно може пройти на наступний день, але не пізніше, ніж через 10 днів. Є певний термін з підготовки звіту голови Верховної ради, але цей термін не обмежує можливість розгляд ... Я думаю, що ми на цьому тижні це питання можемо вирішити ", - підкреслив він.

Він додав, що за відставку Разумкова є як мінімум 190 голосів.