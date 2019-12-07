Разумков собирал закрытую встречу лидеров фракций для обсуждения нормандского саммита

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящей нормандской встречи. Об этом рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление в команде Зеленского.

“Сегодня, в 8 часов утра, в кабинете председателя Верховной рады Украины сбор всех председателей фракций, с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. И четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, наша стратегия, какие есть сценарии, какие есть риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Ибо как сказал наш президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами”, - сказал спикер.

Напомним, три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".

Как сообщало РБК-Украина, что команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи.

РБК-Украина писало, что Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса. Он также добавил, что после этого смогут внести изменения в закон в части имплементации "формулы Штайнмайера".