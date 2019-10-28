ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разумков рассказал, когда партия "Слуга народа" выберет нового председателя

Новости » Политика    28.10.2019 - 14:29
Разумков рассказал, когда партия "Слуга народа" выберет нового председателя
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Съезд партии "Слуга народа" состоится 9 или 10 ноября

Партия "Слуга народа" выберет нового председателя на съезде в ноябре. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, съезд состоится 9 или 10 ноября.

"Если я не ошибаюсь, съезд состоится 9 или 10 числа. В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового председателя партии, а также выборов в ОТГ", - заявил Разумков.

Напомним, 1 октября Разумков подтвердил свою отставку с поста главы партии "Слуга народа". По его словам, не достаточно корректным является ситуация, когда председатель ВР одновременно является и председателем партии.

"Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Я думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", - отметил он.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко анонсировал, что партия "Слуга народа" в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии.

Добавим, 29 сентября глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва. За назначение Разумкова проголосовали 382 парламентария.

Рада заслушает министра развития общин в пятницу Разумков отрицает раскол в "Слуге народа"
Новости Украины Слуга народаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь