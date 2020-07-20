В Раде рассказали, когда возьмутся за закон о медиа

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может приступить к рассмотрению закона о медиа в сессионном зале. По его словам, это будет ближе к сентябрю или уже в сентябре.

Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

"То, что он не будет принят в первом чтении в целом, я думаю, что все в этом уверены. О рассмотрении его в Верховной раде, я думаю, что это будет ближе к сентябрю или в сентябре", - отметил глава парламента.

По мнению Разумкова, при принятии этого закона нардепы "будут исходить из интересов с государства, его безопасности", а также из интересов свободы слова и независимой журналистики.

Напомним, в начале июля на сайте Верховной рады опубликовали доработанный закон о медиа №2693-р, которым предлагается усиление санкций против медиа.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении.

Данный законопроект был зарегистрирован в Раде 27 декабря.

Отметим, в мае парламент направил законопроект "О медиа" на доработку.