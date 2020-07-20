У Раді розповіли, коли візьмуться за закон про медіа

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент може приступити до розгляду закону про медіа у сесійному залі. За його словами, це буде ближче до вересня або вже у вересні.

Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

"Те, що він не буде прийнятий у першому читанні в цілому, я думаю, що всі в цьому впевнені. Щодо розгляду його у Верховній раді, я думаю, що це буде ближче до вересня або у вересні", - зазначив глава парламенту.

На думку Разумкова, при ухваленні цього закону нардепи "будуть виходити з інтересів с держави, її безпеки", а також з інтересів свободи слова та незалежної журналістики.

Нагадаємо, на початку липня на сайті Верховної ради опублікували доопрацьований закон про медіа №2693-д, яким пропонується посилення санкцій проти медіа.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №2693 "Про медіа" у першому читанні.

Даний законопроект був зареєстрований у Раді 27 грудня.

Зазначимо, у травні парламент направив законопроект "Про медіа" на доопрацювання.