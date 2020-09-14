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Разумков рассказал, когда Рада сможет рассмотреть закон об оппозиции

Украина, Понедельник 14 сентября 2020 11:57
Разумков рассказал, когда Рада сможет рассмотреть закон об оппозиции
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент сможет рассмотреть законопроект об оппозиции. По его словам, рассмотрение состоится после местных выборов.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"До сих пор не поступило почти ни от кого предложений к закону об оппозиции, поэтому были предложены следующие сроки. До 1 октября мы прорабатываем текст, до 15 октября мы ждем предложений к этому законопроекту", - сказал глава парламента.

Разумков отметил, что после 15 октября этот законопроект будет зарегистрирован в ВР.

"И после выборов для того, чтобы снять любую политическую мотивированность, политические баталии, мы сможем его рассмотреть в стенах Верховной рады Украины", - сказал спикер Рады.

Напомним, в конце июля Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии.

Как писало РБК-Украина, 18 мая в ВР начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая работает над этим документом.

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Новости Украины Политика оппозицияВерховная РадаДмитрий Разумков
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