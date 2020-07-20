Разумков рассказал, когда Рада примет закон об оппозиции

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте создали рабочую группу, которая нарабатывает этот закон

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, что парламент может принять закон об оппозиции на следующей сессии. Сейчас текст закона нарабатывают.

Об этом Разумков заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

"Если мы говорим о законе "Об оппозиции", на сегодня создана рабочая группа. Сейчас нарабатывается текст закона. Я надеюсь, что на следующей сессии мы его сможем принять и в первом чтении, и в целом", - рассказал глава Рады.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова ранее сообщила, что в Украине готовят закон об оппозиции, но парламент требует изменений и в коалиции. В законопроекте предлагается расписать, как работает коалиция, а не только предусмотреть, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 мая в Верховной раде начали нарабатывать законопроект об оппозиции: состоялось первое заседание рабочей группы, которая нарабатывает этот документ.

Так, в апреля 2015 года года народные депутаты не поддержали во втором чтении и в целом законопроект №0948 "О парламентской оппозиции".